Martedì notte, in una sala dell’ Atlanta Marriott Marquis , Keisha Lance Bottoms abbracciava i familiari mentre la Georgia le consegnava un primato che gli Stati Uniti aspettavano da 250 anni : prima di lei nessuna donna nera era mai stata eletta alla guida di uno Stato. Prima di lei la Georgia aveva avuto 83 governatori . Tutti uomini bianchi. Bottoms, democratica, ex sindaca di Atlanta dal 2018 al 2022 e poi consigliera di Joe Biden , ha battuto il miliardario repubblicano Rick Jackson e ha riportato il suo partito al governo dello Stato dopo più di vent’anni.

Nella stessa notte il New Mexico ha scelto Deb Haaland , cittadina del Laguna Pueblo , prima donna nativa americana eletta governatrice nella storia del Paese, contro il repubblicano Gregg Hull . Nel 2018 era stata una delle prime due native elette al Congresso , poi con Biden la prima nativa a guidare un dipartimento federale, quello dell’Interno. Ai suoi ha parlato «nel duecentocinquantesimo anno della nostra nazione». Nostra, ha detto. E quel possessivo in bocca a una donna del Laguna Pueblo pesa più del primato.