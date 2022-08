Elezioni, Letta parla di forte ingerenza di Mosca nella destra italiana: continua lo scontro con Salvini e Meloni

Elezioni, Letta si è espresso rispetto a una possibile ingerenza della Russia nella destra italiana. Intanto, è arrivata l’ennesima stoccata del segretario dei Dem a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Elezioni, Letta parla di forte ingerenza di Mosca nella destra italiana

“La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C’è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin, come la linea che il governo italiano ha mantenuto fino ad ora, mentre Salvini e Berlusconi sono due amici ” di Mosca. “: così il leader del Pd Enrico Letta in un’intervista al giornale spagnolo El Periódico.

“La Russia? Parliamo di quello che il Pd ha fatto o non ha fatto e di quello che la coalizione di sinistra così divisa potrà fare – dice Stefano Candiani (Lega), a Sky Tg24, replicando all’intervista di Letta -. Il resto sono solo chiacchiere logore di propaganda. Prima si diceva ‘attenti, arrivano i fascisti’, ora si dice ‘attenti che arrivano i russi'”.

Continua lo scontro con Salvini e Meloni

Non manca la stoccata a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Una delle “minacce” principali per il Paese, aggiunge Letta, è quella di finire “fuori dal cuore dell’Europa e a fianco di Polonia e Ungheria“, due Paesi “guidati oggi da governi sanzionati dall’Ue per molte questioni legate ai diritti fondamentali”. È infatti insieme a questi governi — avverte Letta — che leader politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini vorrebbero posizionare l’Italia.

Un altro attacco al centrodestra è arrivato anche da Luigi Di Maio: “Questa situazione economica può peggiorare con il trio sfasciatutto”, Meloni, Salvini e Berlusconi, “una coalizione che sta mettendo a rischio l’Italia: con il rischio di portarla in una vera e propria guerra economica“: così il ministro degli Esteri e leader di Ic durante una conferenza stampa alla Camera.

