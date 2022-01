ore 17.20: nota congiunta Pd-Lega. “Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani. Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico”.

ore 17.10: E’ in corso alla Camera un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

ore 17.00: incontro Salvini-Letta negli uffici della Lega alla Camera. I due poi dopo una chiacchierata distesa si sono dati appuntamento a domani.

ore 16.50: “Mi è stato negato l’accesso alla Camera. Sicuramente quereleremo chi ci ha detto di no e il presidente della Camera, Roberto Fico. Siamo in presenza di un abuso e di una dittatura”. Lo ha detto la parlamentare del gruppo Misto della Camera Sara Cunial bloccata dagli assistenti parlamentari all’ingresso di Montecitorio perché priva di Green pass. “Questa è una norma contro la sottoscritta – ha aggiunto – abbiamo chiamato i Carabinieri e siamo pronti ad invalidare l’elezione del Presidente della Repubblica”.

ore 16.40: Finita nell’Aula di Montecitorio la chiama dei senatori per l’elezione del presidente della Repubblica. Inizia la chiamata dei deputati.

ore 16.30: “Secondo me si chiude fra giovedi’ e venerdi’, è la mia ipotesi e anche la mia speranza”. Lo ha detto Matteo Renzi interpellato dai cronisti in Transatlantico.

ore 16.20: “Spero in un accordo entro giovedì. L’Italia non ha superato l’emergenza, per questo Draghi dovrebbe restare a Palazzo Chigi. Casini? E’ certamente una figura che ha le caratteristiche per unire”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci ai microfoni di Radio Radicale.

ore 16.10: “Come vedo bis di Mattarella? Non lo vedo”. Lo ha detto Matteo Renzi interpellato dai cronisti a Montecitorio.

ore 16.03: “Noi di +Europa e Azione abbiamo deciso di votare fin dal primo scrutinio la ministra Marta Cartabia. Non parteciperemo al rito della scheda bianca, che è semplicemente un tatticismo per coprire il fatto che i grandi partiti non hanno ancora trovato un accordo. Dopo tanto blaterare di donne, una donna competente c’è e noi la votiamo convintamente. Da subito”. A dirlo è la senatrice di Piu’ Europa Emma Bonino, entrando a Montecitorio

ore 16.00: Matteo Renzi arriva in ritardo per votare per il Presidente della Repubblica.

ore 15.55: “Berlusconi? Ha coraggio, è la sua dote. Ma la dote che gli manca è la pazienza”. Umberto Bossi risponde così ai cronisti alla Camera

ore 15.35: Hanno votato quattro senatori a vita su sei. Assenti i senatori a vita Giorgio Napolitano e Carlo Rubbia, che non hanno risposto alla ‘chiama’.

ore 15.26: “Molto emozionante essere qui. E’ la mia prima volta”. Cosi’ la senatrice Liliana Segre all’AGI. Come finirà? “Ci vorrebbe la sfera di cristallo…”

ore 15.15: Umberto Bossi è il primo dei grandi elettori chiamato a votare per l’elezione del presidente della Repubblica.

La prima chiamata in questo lunedì 24 gennaio è iniziata a Montecitorio a partire dalle ore 15. Alla Camera i 1.009 grandi elettori saranno suddivisi per gruppi, con un massimo di 200 parlamentari ammessi contemporaneamente in Aula.

Dunque, ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica saranno i 1.009 grandi elettori: 315 senatori, a cui si aggiungono i 6 senatori a vita, 630 deputati e 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha 1.

Per eleggere il nuovo Capo dello Stato sarà necessario raggiungere nei primi tre scrutini il quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, vale a dire 673 voti. Dal quarto scrutinio in poi, basterà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi 505 su 1.009.

Non c’è ancora un nome che possa mettere d’accordo tutti, quindi difficilmente il prossimo Presidente della Repubblica sarà eletto nel corso delle prime tre tornate. Secondo i primi sondaggi si potrà avere il successore di Mattarella probabilmente a partire dalla quarta chiamata, quando invece basterà la maggioranza assoluta con l’asticella che è quella dei 505 grandi elettori.

