Caterva di voti per Sergio Mattarella al sesto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, ma i 444 astenuti impongono una nuova fumata nera per la scelta del nuovo inquilino del Quirinale. I risultati della votazione confermano, infatti, la volontà di confermare l’attuale Capo dello Stato, che però si è già dichiarato non disponibile a un secondo mandato.

Durante lo scrutinio è stata riscontrata anche un’anomalia, in quanto il numero delle schede è maggiore del numero dei votanti per un’unità. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha spiegato che questo è dovuto probabilmente alla possibilità che uno dei grandi elettori abbia ricevuto erroneamente due schede per votare e le abbia, poi, inserite entrambe nell’urna, invece di riconsegnarne una delle due.

Il Presidente Fico ha comunicato che, visto l’esito della votazione, la scheda in più risulta del tutto ininfluente e per questo la votazione resta comunque valida.

Elezioni presidente della Repubblica, risultati in diretta

Mattarella: 336

Schede bianche: 106

Di Matteo: 41

Casini: 9

Manconi: 8

Cartabia: 5

Draghi: 5

Belloni: 4

Casellati: 2

Elezioni presidente della Repubblica, la settima votazione

La settima votazione si terrà sabato 29 gennaio, alle ore 9,30, e potrebbe essere quella decisiva per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Secondo le indiscrezioni, i voti dei grandi elettori dovrebbero convergere verso Elisabetta Belloni.