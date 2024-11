Elezioni regionali, exit poll e risultati in diretta del voto in Emilia-Romagna e Umbria

Elezioni regionali, doppia sfida in Emilia-Romagna e Umbria: ecco i primi exit poll e i risultati in diretta.

I risultati in diretta delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Due sfide tra centrodestra e centrosinistra, che si sono presentati uniti all’appuntamento elettorale di domenica 17 e lunedì 18 novembre. Da una parte la partita tra Michele De Pascale ed Elena Ugolini, dall’altra quella tra Donatella Tesei e Stefania Proietti.

Elezioni regionali, altre due sfide nel 2024

Finora l’Emilia-Romagna era amministrata – come è sempre stato nella sua storia – dalla sinistra, con il presidente uscente, Stefano Bonaccini, che ha lasciato l’incarico dopo l’elezione all’Europarlamento, portando a queste elezioni anticipate di un anno. In Umbria, invece, l’attuale presidente è proprio Tesei, candidata per una bis con il sostegno della destra.

Quest’anno si è già votato in diverse Regioni e la destra ha vinto quasi ovunque. La coalizione che oggi siede al governo nazionale si è infatti aggiudicata Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Liguria. L’unica vittoria del campo progressista (in quel caso con Pd, M5s e Avs in coalizione) si è invece registrata in Sardegna.

La partita in Emilia-Romagna e in Umbria

In Emilia-Romagna il candidato del centrosinistra, sostenuto da tutti i partiti della coalizione, è Michele De Pascale, sindaco uscente di Ravenna di 39 anni. A sfidarlo Elena Ugolini, ex rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna, e sostenuta da tutti i partiti di centrodestra.

In Umbria, invece, è la civica Stefania Proietti, sindaca uscente di Assisi, la candidata del campo largo, anche in questo caso sostenuta da tutti i partiti della coalizione. Sfiderà Donatella Tesei, presidente uscente che può contare sull’appoggio di tutti i partiti di destra e di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni.

Dagli exit poll ai risultati definitivi: come seguire la diretta delle elezioni regionali

Per conoscere l’esito della sfida delle elezioni regionali bisognerà attendere il tardo pomeriggio di lunedì. Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, alcune emittenti televisive dovrebbero trasmettere i primi exit poll sia per l’Umbria che per l’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo dovrebbe iniziare lo spoglio in tempo reale delle schede, ma è probabile che i primi risultati attendibili arrivino a pomeriggio inoltrato, soprattutto in caso di testa a testa. Molto probabilmente sarà possibile seguire lo spoglio sia sulle reti Rai che su La7 e Sky, con speciali dedicati alle elezioni regionali e al commento dei risultati.