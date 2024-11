Elezioni regionali in Umbria, come seguire i risultati in diretta della sfida tra Tesei e Proietti

Come e quando seguire gli exit poll e i risultati in diretta delle elezioni regionali in Umbria e della sfida tra Tesei e Proietti.

La sfida è tra Donatella Tesei e Stefania Proietti. Le elezioni regionali in Umbria di domenica 17 e lunedì 18 novembre sono una partita a due tra centrodestra e centrosinistra. I cittadini umbri sono chiamati a eleggere 20 consiglieri regionali e il presidente. Un voto contemporaneo a quello delle regionali in Emilia-Romagna. Qui sarà possibile seguire in diretta i risultati delle elezioni umbre.

I candidati alle elezioni regionali in Umbria

Il centrodestra si presenta unito: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati sostengono la presidente uscente Donatella Tesei, eletta nel 2019 strappando per la prima volta nella storia la Regione alla sinistra. A sostenere Tesei, in passato sindaca di Montefalco e senatrice della Lega, c’è anche Alternativa Popolare, guidata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. A sostegno della presidente uscente anche la lista civica Tesei presidente.

La sfida è con Stefania Proietti, sindaca uscente di Assisi. Un profilo civico, sostenuto da Pd, M5s, Avs e lista Riformisti e civici-Umbria futura, in cui confluiscono i candidati di Azione e Partito Socialista italiani. Ancora, a sostegno pure le civiche Umbria domani, Umbria per la sanità pubblica e Civici umbri (che comprende i candidati di Italia Viva).

Alle due principali sfidanti si aggiungono altri sette candidati: Martina Leonardi, Marco Rizzo, Giuseppe Paolone, Fabrizio Pignalberi, Giuseppe Tritto, Elia Francesco Fiorini e Moreno Pasquinelli.

Come si vota in Umbria

All’elettore viene consegnata un’unica scheda, con la quale poteva votare o solo per il candidato presidente, o per il candidato presidente e una lista collegata, o per la lista dei consiglieri e in quel caso il voto va anche al presidente collegato. Non è previsto il voto disgiunto. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze, ma devono essere di sesso diverso, altrimenti viene annullata la seconda preferenza.

Come seguire gli exit poll in diretta e quando arriveranno i risultati delle elezioni regionali

L’esito della sfida delle elezioni regionali arriverà nel pomeriggio di lunedì. Alla chiusura dei seggi, alle ore 15, alcune emittenti televisive dovrebbero trasmettere i primi exit poll sia per l’Umbria che per l’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo dovrebbe iniziare lo spoglio in tempo reale delle schede, ma è probabile che i primi risultati attendibili arrivino a pomeriggio inoltrato. Molto probabilmente sarà possibile seguire lo spoglio sia sulle reti Rai che su La7 e Sky, con speciali dedicati alle elezioni regionali e al commento dei risultati.