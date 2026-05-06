Flotilla, Scotto (Pd) chiede “liberazione immediata Thiago e Saif”

Roma, 6 mag. (askanews) – “Chiediamo la liberazione immediata di Saif e Thiago, quello a cui abbiamo assistito è un sequestro, è un’inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranità dell’Europa. Occorre una iniziativa europea per scortare la Global Sumud Flotilla e farla arrivare finalmente a Gaza”: lo ha dichiarato il deputato del Pd Arturo Scotto, che nel 2025 ha partecipato alla missione della flotilla, a margine della presentazione del suo libro “Flotilla” nella sala Berlinguer di Montecitorio, in riferimento ai due attivisti – il brasiliano Thiago Avila e il cittadino spagnolo di origini palestinesi Saif Abukeshek – prelevati dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo di Creta e poi trasferiti in Israele il 29 aprile scorso.