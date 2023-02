Elezioni regionali, Meloni gongola. Salvini mastica amaro

Meloni: "Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali".

“Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”. È quanto scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando l’esito delle elezioni regionali.

“Grazie, grazie, grazie. Grazie ai lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il buon governo della Lega, del centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana”. A parlare, in un video, è Matteo Salvini, segretario federale della Lega e ministro alle Infrastrutture, dopo i primi risultati delle elezioni regionali in Lombardia che riconfermano alla presidenza il candidato del centrodestra, il leghista Attilio Fontana.

Rocca e Fontana in netto vantaggio in Lazio e Lombardia

Francesco Rocca e Attilio Fontana, candidati del centrodestra, sono in netto vantaggio alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, secondo le proiezioni Opinio Italia per la Rai. Nel Lazio il candidato del centrodestra Rocca è al 51,4%, davanti al candidato del centrosinistra Alessio D’Amato che si attesta al 35,3%. Il dato della candidata del M5s Donatella Bianchi è di 11,3%. Rosa Rinaldi (Unione Popolare) è all’1,1%.

In Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge il 54,4% delle preferenze, seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5S) che raggiunge il 33,3%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) al 10,7%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) all’1,6%.

