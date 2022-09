Elezioni Regionali Sicilia 2022, iniziato lo spoglio: Schifani in vantaggio su De Luca conferma gli exit poll

Elezioni Regionali Sicilia 2022, è iniziato lo spoglio con le prime proiezioni. I dati che arrivano confermano gli exit poll di ieri sera che davano in vantaggio il candidato del centrodestra Renato Schifani.

Elezioni Regionali Sicilia 2022, iniziato lo spoglio: Schifani in vantaggio su De Luca

In Sicilia è iniziato lo spoglio dell’elezioni regionali. Con due sezioni scrutinate su 5.293 (291 voti) è in vantaggio il candidato del Centrodestra Renato Schifani con il 39,863% delle preferenze. Seguono Caterina Chinnici (Pd e Centopassi) con il 32,646%, Cateno De Luca (ex sindaco di Messina e leader di Sicilia vera) con il 13,402%, Nunzio Di Paola (Movimento 5 Stelle) con il 11,34%, Gaetano Armao (Terzo Polo) con il 2,749% ed Eliana Silvia Saturnia Esposito (Siciliani liberi) con lo 0%.

Mentre per i risultati della prima proiezione Swg per La7: Schifani vincerebbe con il 42,5, De Luca lo inseguirebbe con il 24,9, mentre Di Paola sarebbe terzo con il 15,7 e Chinnici quarta con il 14,1. Resta in entrambi casi il successo del centrodestra con Schifani.

La conferma degli exit poll

Le proiezioni subito dopo l’inizio dello spoglio confermano gli exit poll diffusi di ieri sera. Infatti, i dati diffusi da Consorzio Opinio Italia per Rai, decretavamo come nuovo presidente della Regione Sicilia Renato Schifani che succederebbe a Nello Musumeci. Il candidato governatore del Centrodestra, secondo gli exit poll, avrebbe trionfato alle elezioni regionali in Sicilia ottenendo una percentuale di voti compresa tra il 37% e il 41%. L’ex presidente del Senato è stimato a 13 punti percentuali in più rispetto al secondo candidato ovvero l’autonomista Cateno De Luca (Sicilia Vera) per si attesterebbe tra il 24 e il 28 per cento dei voti. Al terzo posto, c’è la candidata dal Partito Democratico e dei Cento passi Caterina Chinnici al 15,5-19,5%. Segue il candidato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola al 13-17%. Chiudono Gaetano Armao di Azione-Italia Viva ed Eliana Esposito di Siciliani liberi che restano entrambi fermi all’1,5-3,5%.