Elezioni, sondaggi politici: il centrodestra avanti al 48,2%, M5S e Terzo Polo crescono. Molti italiani ancora indecisi

Elezioni, sondaggi politici: gli ultimi dati confermano il trend positivo del centrodestra con margini di crescita anche da parte del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo. Il dato più drammatico riguarda tanti italiani che non hanno ancora deciso per chi votare a un mese dalle votazioni.

Elezioni, sondaggi politici: il centrodestra avanti al 48,2%, M5S e Terzo Polo crescono

Supermedia Agi-Youtrend ritorna con nuovi sondaggi politici effettuati dal 22 al 24 agosto su un campione nazionale di 1.408 intervistati. Fratelli d’Italia si confermerebbe oggi con il 24% primo partito nel Paese, con quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,6%. Al terzo posto, con il 14,5%, la Lega di Salvini, seguita dal Movimento 5 Stelle all’11%. Sono i dati che emergono dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

Dunque, il centrodestra si conferma sempre un passo in avanti così come danno piccoli segnali di crescita il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo con Renzi e Calenda che si stanno dando un bel da fare in televisione e sui social.

Molti italiani ancora indecisi

Secondo i sondaggi, molti italiani non hanno ancora deciso per chi votare. Un dato che preoccupa soprattutto a un mese di distanza dalle elezioni.“Con un affluenza odierna al 67%, in calo di 6 punti rispetto al 2018, ed oltre un quinto di italiani ancora indeciso– spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – inizia adesso la fase decisiva della campagna elettorale. Ad un mese dal voto, la coalizione di Centro Destra, trainata dal partito di Giorgia Meloni, ha un vantaggio di oltre 16 punti percentuali sul Centro Sinistra di Enrico Letta, con effetti evidenti sull’attribuzione dei seggi nella quota maggioritaria uninominale”.

