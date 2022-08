Elezioni, Virginia Raggi critica Giuseppe Conte e spiega il perché della mancata auto-candidatura

Virginia Raggi critica Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui spiega i motivi che l'hanno spinta a non candidarsi.

Virginia Raggi con un post su Facebook spiega i motivi che l’hanno spinta a non auto-candidarsi alle parlamentarie M5S in vista delle elezioni del 25 settembre. Tra le righe del suo post si legge anche una critica al leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

Raggi fa riferimento alle eventuali future mosse di Giuseppe Conte: “Sono contraria alle alleanze strutturali e ai campi progressisti con i partiti tradizionali”. Inoltre, “ad oggi non potrei dire con certezza quali saranno nei prossimi 5 anni i nostri futuri compagni di viaggio”.

In assemblea capitolina “la nostra linea è da sempre chiara. Ma mi immaginate in uno scenario futuro a dover lavorare gomito a gomito con chi ci ha sempre ostacolato? Eddai su, per me non è possibile! Per questo, senza giudizi morali, credo sia giusto che si candidi alle parlamentarie chi ritiene determinati scenari possibili ed eventualmente accettabili”.

L’ex sindaco di Roma spiega perché non si è candidata

Tra le motivazioni della sua non auto-candidatura ci sono le regole interne del Movimento. “Inizio col dire che secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato Zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile. Del resto, nel 2021 mi sono potuta ricandidare proprio in virtù di queste due regole e sono attualmente in corso di secondo mandato”.

Quindi sottolinea la Raggi: “sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del MoVimento 5 stelle che rispetto, se vieni eletto all’interno di un’istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove”.

Come ultimo motivo, il desiderio di dare più spazio alla famiglia. “Infine, è a tutti noto che in questi ultimi cinque anni, come era giusto per il mandato che avevo ricevuto dai cittadini Romani, ho vissuto unicamente per fare il Sindaco 7 giorni su 7, h24. La mia vita privata si è totalmente azzerata e sono arrivata a vedere mio figlio solo a colazione. Ho perso cinque dei suoi anni e in particolare quelli durante i quali si è formato. Ora, in tutta onestà, ho bisogno di recuperare il tempo con lui, di vederlo crescere, di aiutarlo, giocare con lui e di riscoprirlo.

La libertà riconquistata nel mio nuovo ruolo, non è per me barattabile o comprimibile. Almeno adesso. A chi se lo sta chiedendo, lo avrei fatto per un secondo un secondo mandato da sindaco per portare a conclusione e dare un senso a tutto quanto fatto nel primo mandato. Ora fare la consigliera e riprendere il mio lavoro, mi consente di conciliare tempi di vita e di lavoro”.

