Elisabetta Gualmini: curriculum della politica, politologa e accademica italiana

Elisabetta Gualmini è una politica, politologa e accademica italiana. La sua esperienza in politica nasce in Italia e poi si arricchisce con l’avventura al Parlamento Europeo.

Elisabetta Gualmini: curriculum

Elisabetta Gualmini, nata a Modena nel 1968, è una politica, politologa e accademica italiana. Nel suo percorso accademico è professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna. È sposata con il politologo Salvatore Vassallo, deputato del Partito Democratico dal 2008 al 2013. La coppia ha due figli.

Ecco il suo curriculum punto per punto:

1 996: dottore di ricerca in Scienza della politica presso l’Università di Firenze

dottore di ricerca in Scienza della politica presso l’Università di Firenze 1991 : laurea in scienze politiche (indirizzo politico- amministrativo) presso l’Università di Bologna con una tesi in Teoria delle organizzazioni complesse. Votazione: 110/110 e lode

: laurea in scienze politiche (indirizzo politico- amministrativo) presso l’Università di Bologna con una tesi in Teoria delle organizzazioni complesse. Votazione: 110/110 e lode 01/02/2005 : professore ordinario di Scienza della politica, facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna

: professore ordinario di Scienza della politica, facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna 10/2012-… : editorialista del quotidiano “La Stampa”

: editorialista del quotidiano “La Stampa” 12/07/2011-10/2012 : presidente della Fondazione di ricerca “Istituto Carlo Cattaneo”

: presidente della Fondazione di ricerca “Istituto Carlo Cattaneo” 2005-2010 : direttore del master in Gestione delle risorse umane presso la Alma Graduate School

: direttore del master in Gestione delle risorse umane presso la Alma Graduate School 2004-2007 : direttore della “Rivista italiana di politiche pubbliche” dell’editore Il Mulino

: direttore della “Rivista italiana di politiche pubbliche” dell’editore Il Mulino 2001-2007 : presidente del corso di laurea in “Governo, amministrazione e gestione del territorio” dell’Università di Bologna, facoltà di Scienze politiche di Forlì

: presidente del corso di laurea in “Governo, amministrazione e gestione del territorio” dell’Università di Bologna, facoltà di Scienze politiche di Forlì 2001-2002 : direttore del master in Istituzioni e politiche europee dell’Università di Bologna

: direttore del master in Istituzioni e politiche europee dell’Università di Bologna 2000 : professore associato in Scienza politica presso l’Università di Bologna, facoltà di Scienze politiche di Forlì

: professore associato in Scienza politica presso l’Università di Bologna, facoltà di Scienze politiche di Forlì 1998 : ricercatore universitario in Scienza politica presso l’Università di Bologna, sede di Forlì

: ricercatore universitario in Scienza politica presso l’Università di Bologna, sede di Forlì 1996-1997 : professore a contratto presso l’Università Bocconi di Milano per il corso di Scienza dell’amministrazione

: professore a contratto presso l’Università Bocconi di Milano per il corso di Scienza dell’amministrazione 2015-06/2019 : Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, con deleghe alle politiche abitative e al welfare state.

La Gualmini sul suo sito personale descrive se stessa e racconta le sue esperienze in politica: “Sono una mamma, una docente universitaria e, dal 2019, una deputata del Parlamento Europeo. La politica mi appassiona perché mi sento vicina alle persone e alle loro necessità”.

Poi ,continua descrivendo nel dettaglio la sua esperienza politica in Europa: “Alle elezioni europee 2019 sono stata eletta al Parlamento Europeo nella circoscrizione Nord-Est con circa 80mila preferenze. A Bruxelles sono membro titolare della Commissione Lavoro e Affari sociali e della Commissione Bilancio, oltre che membro sostituto della Commissione affari regionali. Sono inoltre la prima Presidente italiana del European Parliament Ceramics Forum, il forum del Parlamento europeo delle Ceramiche. Ho scelto queste Commissioni proprio perché saranno determinanti nel decidere quali priorità mettere in agenda da parte dell’Europa nei prossimi cinque anni e perché mi permettono di esercitare un ruolo sull’erogazione dei finanziamenti a regioni, imprese e persone, sull’adozione di provvedimenti come la Garanzia minori e l’indennità integrativa di disoccupazione, e di negoziare i nuovi fondi pluriennali per il periodo 2021-2027 da cui dipendono tantissime attività e servizi che toccano la vita dei cittadini. Insomma, vicina in Europa“.