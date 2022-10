Elnaz Rekabi scomparsa: l’atleta di origini iraniane è finita al centro di polemiche per non aver indossato il velo

Elnaz Rekabi scomparsa: molte testate sia iraniane sia internazionali sono sicure che l’atleta è sulla strada verso il carcere. La sua colpa è stata quella di non aver indossato il velo. Tuttavia, alcune fonti diplomatiche hanno smentito le voci.

Elnaz Rekabi, scomparsa l’atleta di origini iraniane

La campionessa iraniana di arrampicata sportiva Elnaz Rekabi è data scomparsa per molte testate internazionali ed agenzie. L’atleta sarà trasferita direttamente da Seul nella famigerata prigione di Evin a Teheran. Lo rivela IranWire, sito di giornalisti dissidenti iraniani.

Tuttavia, fonti diplomatiche hanno voluto smentire la notizia. «La signora Elnaz Rekabi, che ha partecipato alla finale dei Campionati asiatici di arrampicata, ha lasciato Seul alla volta dell’Iran all’alba odierna, 18 ottobre 2022, insieme agli altri membri della sua squadra», ha fatto sapere la legazione diplomatica in una nota. Inoltre, l’ambasciata «smentisce tutte le notizie false e la disinformazione» collegata all’atleta.

Finita al centro di polemiche per non aver indossato il velo

L’atleta è finita al centro di una serie di polemiche nel suo Paese per non aver rispettato le regole. Il 16 ottobre l’atleta 33enne non ha indossato l‘hijab ai Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva a Seul. Il video che la ritrae gareggiare senza l‘hijab ha avuto una larghissima diffusione sui social network, anche perché è stato diffuso mentre in Iran – da settimane – vanno in scena proteste contro il regime.

Tuttavia, nella mattina di martedì è stato pubblicato un post sul profilo Instagram dell’atleta in cui Rekabi ha negato il significato politico del suo gesto, sostenendo di essersi semplicemente dimenticata di indossare il velo e chiedendo scusa per aver fatto preoccupare la sua famiglia e non creando ulteriori problemi vista la situazione nel suo Paese.

