Emergenza caldo, scatta l’allerta: le 17 città da bollino rosso

Tra martedì e mercoledì scatta il bollino rosso per il caldo elevato in 16 e 17 città italiane: vediamo quali e le temperature attese.

Il caldo non abbandona l’Italia. Nei prossimi giorni sono attese ancora temperature elevatissime, con tanto di allerta massima – da bollino rosso – per ben 16 città nella giornata di martedì e 17 in quella di mercoledì.

L’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero di Salute fa segnare l’allerta di livello 3, quella massima, per 12 città nella giornata di oggi lunedì 21 agosto. Ma poi il numero crescerà. Vediamo quali sono le città da bollino rosso.

Le città bollino rosso per il caldo

Per la giornata di oggi, 21 agosto, il bollino rosso riguarderà 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. Nella giornata di martedì a queste città si aggiungeranno anche Genova, Milano, Napoli e Trieste.

Si arriva poi a mercoledì 23 agosto, quando alle 16 città annunciate si aggiungerà anche Venezia. Con l’allerta di livello 3 si evidenziano rischi riguardante “possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischi come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Temperature fino a 40 gradi

Aumentano ancora le temperature nelle città italiane. Per la giornata di martedì si attendono picchi di 39 gradi a Brescia e Firenze e di 38 gradi a Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Trieste, Verona e Viterbo. Ci saranno 37 gradi a Roma e Torino.

Nella giornata di mercoledì il picco raggiungerà i 40 gradi a Firenze, con 39 gradi a Brescia e 38 in tante grandi città come Catania, Milano e Napoli. Si attendono 37 gradi a Bologna e Torino.