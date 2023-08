Meteo, l’Italia nella morsa del caldo: per 10 giorni temperature fino a 40 gradi

L’ondata di caldo non lascerà l’Italia e si attendono picchi di 40 gradi per dieci giorni consecutivi. L’anticiclone sarà ancora protagonista nel nostro Paese nei prossimi giorni, rafforzandosi ulteriormente.

L’aumento delle temperature, spiega Antonio Sanò, fondatore del IlMeteo.it, diventerà più intenso durante il weekend. Non si attendono grandi cambiamenti nella giornata di giovedì 17 agosto, ma poi le temperature saliranno nuovamente.

Le previsioni meteo per il weekend 18-20 agosto

Il sole continuerà a splendere su gran parte d’Italia, con qualche sporadico temporale sui settori alpini e sugli Appennini. Poi da venerdì 18 si attende un aumento delle temperature, legato all’arrivo di nuova aria calda dall’Africa.

Il cielo sarà sereno in tutte le Regioni, con la scomparsa anche dei temporali sulle Alpi. Le temperature cresceranno, con una forte impennata che riguarderà per prime le Regioni centrali, secondo le previsioni. Entro il fine settimana le massime raggiungeranno picchi tra i 37 e i 39 gradi in città come Bologna, Firenze e Roma. Valori anche più alti si registreranno nelle aree interne della Sardegna.

Dalla prossima settimana torna il grande caldo, con picchi a 40 gradi

L’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare un ulteriore peggioramento sul fronte del caldo. Le temperature potrebbero ulteriormente aumentare, raggiungendo i 40 gradi in zone come quelle della Toscana e della Pianura Padana. Il caldo si sentirà anche al Sud, ma sarà più sopportabile.

Per avere un po’ di refrigerio e la fine della fase anticiclonica bisognerà probabilmente attendere fino al 26-27 di agosto, quando è attesa una perturbazione atlantica con temporali anche violenti. Per il momento, però, non ci sono certezze: è troppo presto per poter avere precisioni certe, anche se una discesa delle temperature non dovrebbe arrivare prima di dieci giorni.