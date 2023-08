Sarà un Ferragosto caldo. Il 15 agosto tornano i bollini rossi per l’allarme calore su alcune città italiane. Allerta massima, con rischi per la salute della popolazione, che secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute riguarderà Bolzano, Brescia e Firenze.

Il bollino rosso torna dopo due settimane di tregua e varrà sia per la giornata di domani, sia – per le stesse città – per la giornata di mercoledì.

Per Ferragosto torna il caldo

Si preannuncia un aumento delle temperature massime percepite, che raggiungeranno i 35 gradi a Bolzano, i 36 a Brescia e addirittura i 38 a Firenze. Parliamo delle tre città da bollino rosso, secondo il ministero della Salute. A queste si aggiungono tre città da bollino arancione per la giornata di mercoledì: Bologna, Perugia e Verona.

In generale le temperature saliranno ovunque nei prossimi giorni, a partire proprio dal Ferragosto. A Roma si arriverà fino a 35 gradi, a Bologna fino ai 37, a Milano si raggiungerà quota 36 e a Catania si toccheranno i 38 gradi.

L’anticiclone Nerone sull’Italia

L’anticiclone africano denominato Nerone colpirà l’Italia almeno fino al 23-24 agosto, secondo le previsioni meteo. Ci sarà, quindi, bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche temporale è atteso solamente sui settori alpini.

L’anticiclone riguarderà soprattutto il Centro-Nord, mentre al Sud si attende un po’ meno calura. Non solo ci sarà il caldo diurno, ma non è da escludere anche l’arrivo di notte calde e tropicali, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20 gradi.