È emergenza incendi al Sud. Per tutta la notte i Vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore. Dall’alba 7 canadair in volo. La Prefettura di Reggio Calabria ha richiesto l’intervento dell’Esercito per domare le fiamme. In Sicilia fiamme nelle Madonie e a Monreale. E in Calabria – dove gli interventi in corso oggi sono oltre 150, anche sull’Aspromonte – c’è una vittima: un uomo di 76 anni è stato trovato morto in un casolare a Grotteria dove stava tentando di salvare i suoi animali dalle fiamme.

Nei giorni scorsi avevano perso la vita anche un uomo e una donna a San Lorenzo, sempre nel Reggino, mentre tentavano di salvare dalle fiamme il proprio uliveto. “Un’altra vittima degli incendi”, scrive su Facebook il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Stiamo perdendo la nostra storia – continua -, sta andando in cenere la nostra identità, sta bruciando la nostra anima autentica nel silenzio generale! Ancora fiamme, ancora pericolo, ancora danni incalcolabili, la nostra montagna e le nostre colline continuano a bruciare”.

Attualmente gli incendi attivi in Calabria sono nei comuni di San Luca, Grotteria, Mammola, San Giovanni di Gerace, Martone, Cardeto, Caulonia e Gioiosa Jonica. “Chilometri e chilometri di verde – aggiunge Falcomatà – continuano a bruciare, sono minacciati anche i faggi secolari del Parco Nazionale dell’Aspromonte, patrimonio Unesco. Si teme anche per il Santuario di Polsi. Ieri abbiamo chiuso al traffico la Sp1 nel tratto dello Zomaro. Chiediamo a tutti i residenti di fare massima attenzione, di allontanarsi se possibile dalle zone colpite e di evitare di percorrere le strade interne adiacenti alle zone incendiate”.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 11, 2021

Pd: “La Calabria brucia, ma il centrodestra è concentrato su operazioni clientelari e di facciata”

“La Calabria brucia, i calabresi perdono un patrimonio ambientale e paesaggistico inestimabile, ma il centrodestra di Spirlì e Occhiuto è concentrato esclusivamente su operazioni clientelari e di facciata” afferma il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano. “Nessun piano di prevenzione – aggiunge l’esponente dem -, nessun piano di intervento e nessun piano di emergenza. Zero”.

“Governano la Regione Calabria da due anni e sembrano turisti fai da te – ha detto ancora Graziano -, mentre il fumo avvolge i sacrifici di tanti calabresi e le tante bellezze ambientali. Insieme alla nostra candidata Amalia Bruni insistiamo da giorni sull’esigenza di richiedere lo stato di emergenza. Servono mezzi, uomini e risorse per far fronte ad una condizione ormai drammatica. Nemmeno i tre morti delle ultime settimane nell’area grecanica reggina sono bastati a smuovere le coscienze di chi oggi, sulla carta, governa la Regione Calabria. La Protezione civile, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, gli operai di Calabria Verde, amministratori locali e volontari stanno rischiando la propria vita a tutela di tutti, il Governo ascolti la richiesta di aiuto immediata che arriva dalle terre calabresi”.