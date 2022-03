Emmanuel Macron: moglie, fisico e carattere del Presidente della Francia

Emmanuel Macron è il più giovane presidente della storia di Francia. Ha fatto parlare della sua vita privata per il matrimonio con la sua ex insegnante del liceo.

Emmanuel Macron: vita privata

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron è nato ad Amiens il 21 dicembre 1977. Il padre era un medico e la madre professoressa di neurologia all’Università. La famiglia non era religiosa ma decise lui a 12 anni di essere battezzato secondo il rito cattolico.

Nell’esperienza di studi in un liceo gestito da Gesuiti si invaghì della sua insegnante di lettere ad appena 16 anni. I genitori cercando di ostacolare questa relazione lo spedirono in un liceo di Parigi. Inseguito si è laureato in Filosofia. Nel 1999 lavora come assistente editoriale. Nel 2008 invece lavorò in banca.

Dopo la laurea in filosofia conseguita nel 2004, ha studiato all’Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) e all’École nationale d’administration (ENA), per poi lavorare come ispettore delle finanze e, dal 2008, come funzionario presso la banca d’affari Rothschild & Co.

Prima di intraprendere la carriera politica, ha avuto un ruolo tecnico come consigliere del presidente socialista François Hollande. Da questi, il 26 agosto 2014, ha ricevuto l’incarico politico di ministro dell’Economia, dell’Industria e del Digitale nel secondo governo di Manuel Valls. Ha ricoperto la carica fino al 30 agosto 2016, quando ha rassegnato le dimissioni in previsione di una sua candidatura alle presidenziali in programma per l’anno successivo. Si è candidato alla carica presidenziale alla testa di En Marche!, il movimento politico liberale da lui stesso fondato il 6 aprile 2016.

Con la sua età di 39 anni e 5 mesi, risulta il più giovane vincitore della contesa presidenziale nella storia di Francia.

Emmanuel Macron: moglie

È sposato con Brigitte Trogneux, nata ad Amiens il 13 aprile 1953, sua ex-insegnante di lettere e latino al liceo di Amiens con cui aveva intrecciato una relazione quando lui aveva 16 anni e lei 41. Una promessa d’amore che Macron ha mantenuto nel corso degli anni. Brigitte è diventata sua moglie dopo aver divorziato dal precedente marito, il banchiere André Louis Auzière, dal quale aveva avuto tre figli, ed è nonna di sette nipoti.

Emmanuel Macron: fisico e carattere

Macron è spesso sulle copertine di gossip per il suo fisico allenato. Il presidente francese ama molto lo sport. Da ragazzo praticava il pugilato francese, senza però eccellere. È un grande appassionato di calcio e tennis.

Rispetto al suo carattere, sono stati fatti degli studi sulla sua scrittura. Così è emerso un Macron con “caratteristiche di flessibilità, pensiero rapido ed originale, mente duttile, dinamismo e una forte esigenza di autonomia rafforzata da una evidente impetuosità. La forma angolosa è indice di fermezza, decisione, tenacia, volontà e di una forte coscienza professionale”.

Perché non ha figli?

Macron ha molto probabilmente deciso di non avere figli biologici perché quando ha sposato Brigitte ha accolto come un padre i suoi tre figli ma anche i ben sette nipoti. Inoltre, probabilmente per l’importante differenza d’età, la coppia ha deciso di non avere altri figli.