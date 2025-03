Il rifiuto dell’Algeria di riaccogliere circa sessanta suoi cittadini sottoposti a procedura di espulsione dalla Francia “non è un’umiliazione”, secondo Gérald Darmanin. Invitato da TF1, il ministro della Giustizia francese, parlando delle espulsioni di migranti, si è detto “totalmente favorevole” alla “risposta graduale” auspicata dal ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, dopo questo nuovo affronto da parte di Algeri.

La prima fase di questa controffensiva è iniziata lunedì sera con la sospensione degli accordi del 2007 relativi all’esenzione dal visto. “Prima di prendere di mira la gente comune, i nostri amici”, il ministro della Giustizia raccomanda di colpire innanzitutto “i leader politici ed economici”. Per Gérald Darmanin, “dobbiamo richiamare il nostro ambasciatore [responsabilità che compete al capo dello Stato] e porre fine ai passaporti diplomatici che concedono il diritto di venire a ricevere cure mediche o a fare la spesa in Francia”.

Espulsioni di migranti verso il nord Africa, Francia e Algeria litigano e interrompono le reciproche relazioni diplomatiche

Il ministro non ha escluso una revisione degli accordi del 1968, “ma aspettiamo la risposta dell’Algeria”, ha dichiarato. “Un giorno dovremo avere una relazione con l’Algeria.” Malgrado questi “momenti di tensione (…) che sono molto deplorevoli”, Darmanin invita a “dialogare” con l’Algeria, “questo grande Paese”, i cui “confini ci interessano”.

“La diplomazia consiste nel parlare con persone con cui non siamo d’accordo”, ha sottolineato il ministro della Giustizia, consapevole che “un giorno dovremo avere una relazione, un accordo con l’Algeria”. “Ma questo non significa che dobbiamo essere ingenui”, ha aggiunto. Marine Le Pen ha auspicato il congelamento dei visti e dei trasferimenti di fondi privati, la fine degli aiuti pubblici allo sviluppo e la denuncia degli accordi del 1968. Darmanin non è d’accordo: “Si vede che la signora Le Pen non ha mai guidato il Paese, non capisce come funziona una relazione con un grande Paese…”, ha attaccato il ministro.