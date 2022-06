Esselunga, buoni benzina: come averli, come funziona e in quali città è attiva la promozione del supermercato. Un’ottima strategia di marketing

Esselunga, buoni benzina: la catena di supermercati ha previsto una promozione molto utile per i suoi clienti in questi che sono tempi no semplici sul piano economico. Di fronte all’aumento dei prezzi anche sul cibo, ecco un’interessante iniziativa, anche di marketing.

Esselunga, buoni benzina: come averli e come funziona

La catena di supermercati Esselunga ha ideato una promozione per i propri clienti: buoni sconti per fare rifornimento di benzina e visti i tempi non semplice risulta essere una buona occasione per chi già spende mei supermercati Esselunga o per chi deciderà di farlo. La promozione funziona in questo modo: acquistando i prodotti evidenziati sullo scaffale si accumulano sconti per il carburante. Al raggiungimento della soglia di 5 euro, ottenibile anche in più volte, si ha diritto al buono benzina. Però occorre fare un rifornimento di carburante minimo di 25 euro.

I buoni saranno possibili ottenerli dal 23 giugno al 3 agosto ed la collaborazione è stata attivata con il famoso distributore di benzina Q8 e Q8easy. Il regolamento dell’offerta puntualizza che è possibile utilizzare un solo buono da 5 euro ogni 25 euro di carburante. Tuttavia, sono esclusi il metano e il GPL ed è disponibile solo per chi ha la carta Fidaty.

In quali città è attiva la promozione del supermercato

La promozione di Esselunga non è prevista in tutte le città dove c’è il supermercato ma ecco in quali città si possono trovare i buoni sconti per la benzina. La promozione è valida nei supermercati presenti nelle province di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Varese, Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Genova, Verona, Vicenza, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

