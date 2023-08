Etna, sale l’allerta: scatta il Preallarme per il rischio eruzioni

Sale l’allerta per l’Etna. La possibilità di accadimento imminente della fase operativa sull’Etna è passato dallo stato di attenzione a quello di Preallarme. A stabilirlo è il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana.

Dal punto di vista dell’accesso alle aree valgono le prescrizioni contenute nelle Procedure di allentamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale: si fa riferimento a una ordinanza della prefettura di Catania del 2013.

Etna, l’allerta sale al livello di Preallarme

Tutti i sindaci dei comuni sommitali così come gli altri enti, sono invitati ad “attivare le misure discendenti dalle procedure”. In particolare parliamo di: “Interdizioni delle aree interessate, mantenersi informati sull’evoluzione delle fenomenologie in corso, attivazione del Con e delle locali Oo.d.V, nonché delle procedure previste dal vigente Piano comunale di Protezione civile”.

Per quanto riguarda il bollettino di allerta per l’aviazione civile, si è già passati dal verde al giallo: al momento non cambia l’operatività dell’aeroporto di Catania, che resta normalmente in funzione.