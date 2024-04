Europa vile e insipiente

I governanti europei sono degli incompetenti. Come fanno a non capire che favoriscono gli interessi americani, danneggiano l’Europa e rendono l’Ucraina un potenziale innesco di guerra mondiale?

Olga Minuto

via email

Gentile lettrice, ho scritto più volte che i nostri leader ci trascinano alla rovina per insipienza e per vigliaccheria. Allo scoppio della guerra l’Ue avrebbe dovuto offrire a Kiev pieno aiuto umanitario, ma nel contempo dichiararsi parte terza, non schierata. Era l’unica posizione logica. Non avremmo fatto dell’amica Russia un’acerrima nemica, avremmo potuto porci come mediatori di pace e non avremmo rischiato una guerra nucleare. Invece i nostri leader hanno vilmente ceduto alle pressioni degli Usa. La situazione oggi è ben riassunta dal Col. Douglas Macgregor, ex consulente di Trump, che in un’intervista con lo storico norvegese Glen Diesen dice: “È sempre più chiaro che qualcosa è andato terribilmente storto per noi nel progetto Ucraina. Le previsioni non hanno funzionato e l’Occidente pare non sappia più cosa fare. L’economia russa non era un castello di carte come si pensava, le armi russe non erano inferiori, i comandanti russi non erano incompetenti e la tecnologia russa non era pessima. Per certi aspetti i russi paiono tecnologicamente superiori all’Occidente, come dimostrano i loro missili ipersonici, i Sam e i sistemi elettronici. E la loro economia sembra sorprendentemente avanzata, basata sulla creazione di ricchezza reale e non sulla finanza e sul debito come quella occidentale. Il loro pensiero strategico e tattico sembra funzionare, mentre quello occidentale chiaramente no”.

