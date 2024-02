Evaso dal carcere di Nuoro, il boss Raduano catturato in Corsica

Dopo quasi un anno dalla sua evasione dal carcere di Nuoro, il boss della mafia garganica Marco Raduano è stato catturato in Francia, probabilmente Corsica. Era evaso il 24 febbraio dello scorso anno, ma ora la sua latitanza si è conclusa.

Raduano, 40enne di Vieste, era riuscito a scappare dal braccio di alta sicurezza del carcere calandosi dal muro di cinta del penitenziario con l’aiuto delle lenzuola annodate. La scena era stata ripresa dalle telecamere.

La detenzione in carcere di Raduano, evaso dal penitenziario di Nuoro

Raduano era nel carcere di Badu ‘e Carros, a Nuoro, ed era detenuto in regime di alta sicurezza. Per le condanne subite sarebbe dovuto rimanere nel penitenziario fino al 2046. Inoltre, circa 20 giorni prima della fuga aveva ricevuto la notifica di una nuova condanna a 19 anni di reclusione, più tre di libertà vigilata: la conferma di quella condanna era arrivata con la decisione della Cassazione di giudicare inammissibile il tuo ricorso.

In quel caso si trattava di una condanna legata alla maxi-operazione antimafia Neve di marzo, coordinata dalla Dda di Bari e terminata nell’ottobre del 2019. Dopo aver ricevuto quella notifica, Raduano ha organizzato la sua fuga nel dettaglio: ha tenuto d’occhio i turni di guardia e poi ha capito le falle nel sistema, dovute soprattutto a “carenze di organico”, secondo i sindacati. Non è ancora chiaro se qualcuno, all’esterno, lo abbia aiutato nella fuga. Ha approfittato di un paio di ore in cui la sorveglianza non si era accorta della sua assenza.