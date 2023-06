Fabio Roscioli, chi è l’avvocato e tesoriere di Berlusconi: a lui la gestione economica del partito di Forza Italia

Fabio Roscioli è l’avvocato romano che ha seguito le vicende ultime giudiziarie di Silvio Berlusconi. Il suo nome è ritornato nelle ultime ore come tesoriere di Forza Italia al posto di Alfredo Messina.

Fabio Roscioli, chi è l’avvocato e tesoriere di Berlusconi

Fabio Roscioli è stato l’avvocato di Silvio Berlusconi e molto presto dovrebbe diventare il nuovo tesoriere di Forza Italia. Roscioli si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma con laurea in diritto bancario: “Segreto bancario e riciclaggio del denaro sporco”. Ha iniziato nel mondo accademico come cultore della materia, alla cattedra di Diritto Bancario prof. Paolo Ferro-Luzzi, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Giurisprudenza.

Autore di varie pubblicazioni in materia di Diritto Bancario (“La nuova legislazione commerciale. II testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385)”; “L’obbligo di vigilanza dei sindaci nell’interpretazione della Corte di Cassazione”; “Sulle possibilità di adottare delibere alternative ex art.2447 c.c.”; “II mutuo di scopo legale e la posizione della banca nell’ipotesi di inadempimento dello Stato”; “Le attività connesse o strumentali nel sistema dell’art. 10 T.U.L.B.”, in “Impresa”: “Commento sub art.139”, in “Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, a cura di Francesco Capriglione.

A lui la gestione economica del partito di Forza Italia

L’avvocato romano è stato presidente liquidatore del Popolo della Libertà, soggetto politico chiuso nel 2013 per lasciare spazio alla rinata Forza Italia. Roscioli ha curato l’ultimo ricorso, perso, in Cassazione di Berlusconi contro la condanna civile a risarcire 50 mila euro all’ex pm della procura di Milano Guido Robledo per danni da diffamazione. Roscioli, dopo la morte di Berlusconi, andrebbe a prendere il posto del tesoriere Alfredo Messina.