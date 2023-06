Funerali di Silvio Berlusconi, la diretta video

La diretta video dei funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Le esequie sono previste alle ore 15 di mercoledì 14 giugno e a celebrarle sarà l’arcivescovo Mario Delpini. Per i funerali di Stato, che hanno portato anche alla decisione di indire una giornata di lutto nazionale, saranno presenti in chiesa circa 2mila persone. Attesi diversi leader politici, imprenditori, protagonisti del mondo del calcio e dello spettacolo per i funerali dell’ex presidente del Consiglio, deceduto lunedì 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano.