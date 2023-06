Nel Duomo di Milano saranno presenti circa 2mila persone per i funerali di Silvio Berlusconi. Nella giornata in cui è stato proclamato – prima volta per un ex presidente del Consiglio che non sia stato anche capo di Stato – il lutto nazionale, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere leader politici, premier e importanti figure istituzionali e imprenditoriali.

La famiglia siederà a destra della navata centrale, le autorità a sinistra. Per il momento non sono stati diffusi, per ragioni di sicurezza, i nomi dei capi di Stato che parteciperanno ai funerali di Berlusconi, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini alle ore 15. Vediamo chi ci sarà e chi no ai funerali di Stato previsti per l’ex presidente del Consiglio.

Chi ci sarà ai funerali di Berlusconi: i presenti

Tra i primi a confermare la sua presenza c’è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ai funerali di Berlusconi parteciperanno anche alcuni ex presidenti del Consiglio, come Mario Draghi e Matteo Renzi. Da Roma partirà un volo di Stato con 32 esponenti del governo a bordo, tra cui i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente ed è arrivata già ieri sera a Villa San Martino per portare il suo saluto alla camera ardente privata allestita per l’ex leader di Forza Italia. Ai funerali ci saranno anche i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Confermata, dall’opposizione, anche la presenza della segretaria del Pd Elly Schlein (con i capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia) e di Carlo Calenda. Atteso anche Benedetto Della Vedova per +Europa. Non mancheranno alleati storici di Berlusconi, come Umberto Bossi.

L’Ue sarà rappresentata dal commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. Ci sarà anche il presidente del Ppe, Manfred Weber. Probabile la presenza dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad, e del premier ungherese Viktor Orban.

Di certo arriveranno diversi imprenditori e amici di una vita di Berlusconi, come Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Ci saranno giocatori e allenatori (soprattutto ex) del Milan e del Monza, per quanto riguarda il mondo del calcio. Possibile la presenza anche del presidente della Fifa Gianni Infantino.

Chi non ci sarà alle esequie di Berlusconi: gli assenti

Sarà assente, ai funerali di Berlusconi, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E non ci sarà alcuna delegazione pentastellata. Non ci saranno, per le opposizioni, neanche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Quasi certa l’assenza anche di un ex alleato storico di Berlusconi come Gianfranco Fini. Inoltre non dovrebbero esserci neanche due rivali politici storici come Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema.