Fabrizio Rondolino, chi è? Biografia, L’Unità, La Stampa, libri, cani e moglie del giornalista

Chi è Fabrizio Rondolino, il giornalista e scrittore italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 25 maggio?

Fabrizio Rondolino, chi è? Biografia, L’Unità, La Stampa, cani e blog di analisi politica

Fabrizio Rondolino è nato il 26 marzo 1960 a Torino, ha 62 anni ed è un giornalista, scrittore e blogger italiano. Nel corso della sua carriera, ha lavorato per molti anni alla direzione nazionale della Fgci, collaborando con L’Unità e facendo parte dello staff di Massimo D’Alema.

Figlio di Gianni Rondolino, ha conseguito la laurea in Filosofia Teoretica per poi dedicarsi al giornalismo politico. Al momento, vive in campagna a Roma e scrive di animali (soprattutto cani e gatti) per l’edizione online del Corriere della Sera.

È stato, inoltre, editorialista del quotidiano La Stampa tra il 1999 e il 2010. Ha collaborato, poi, anche con l’edizione italiana di Vanity Fair e con il settimanale Donna Moderna.

Nel 2000, ha ricoperto il ruolo di Consulente speciale per la comunicazione del programma Grande Fratello mentre nel 2009 ha parto il blog di analisi politica TheFrontPage.it insieme a Claudio Velardi.

Libri del giornalista

Per quanto riguarda i suoi libri, ha pubblicato per Rizzoli il volume Il nostro PCI. 1921-1991.

Nel 1997, ha pubblicato Un così bel posto mentre, nel 1999, ha scritto Secondo avviso per Einaudi. Sempre per Einaudi, nel 2001, ha firmato la raccolta di racconti Niente da segnalare. Con Mondadori, invece, ha pubblicato la seconda raccolta di racconti Questi nostri amori e la raccolta di massime del maestro zen Lin-Chi Non mi puoi piantare un chiodo nel cielo del 2010.

Vita privata, moglie e figli di Fabrizio Rondolino

In relazione alla sua vita privata, Fabrizio Rondolino è sposato con Simonetta “Simona” Ercolani. La donna è un’autrice e produttrice televisiva italiana che ha vinto il Premio Flaiano per televisione e radio nel 2001 per il suo ruolo di produttrice del format Sfide.

Non si hanno, però, altre informazioni circa la sfera privata del giornalista. Non è noto, quindi, se la coppia abbia avuto figli.