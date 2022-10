Faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Si è tenuto oggi pomeriggio a Roma l’atteso vertice tra i due leader per sciogliere i nodi sulla composizione del governo.

Meloni e Berlusconi si sono incontrati oggi a Roma: “Il centrodestra andrà unito alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica”

“L’incontro – riferisce una nota congiunta di FdI- FI diffusa al termine dell’incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni – si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

“Sì sicuramente, me lo auguro e ne sono convinto” ha detto, arrivando nella sede di FdI, il presidente del Senato, Ignazio La Russa riferendosi all’incontro tra la Meloni e Berlusconi. A chi gli chiedeva che consigli avesse dato a Meloni, La Russa ha risposto: “Nessuno, non ne ha bisogno”.

“Sono qui per i saluti che mi fa la fondazione di Alleanza Nazionale prima che io debba lasciarla” ha aggiunto La Russa arrivando nella sede di Fratelli d’Italia, accompagnato da Francesco Lollobrigida. “Non vado all’incontro”, ha detto riferendosi al faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi.

Berlusconi è arrivato in macchina alla sede romana di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa, per il faccia a faccia. Ad accogliere il Cav c’era Giorgia Meloni che lo ha atteso nel cortile del palazzo.

