Famiglia nel Bosco, La Russa invita i genitori al Senato. Opposizioni all’attacco: “Becera propaganda”

Una nuova puntata di quella che ormai sembra una telenovela, nello strano rapporto tra la destra italiana e la vicenda della famiglia nel bosco. L’ultimo protagonista è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha invitato proprio la famiglia nel bosco a Palazzo Madama. Con tanto di polemiche dell’opposizione, che accusano la seconda carica dello Stato di utilizzare il Senato a suo piacimento, tanto più a pochi giorni dal referendum sulla giustizia.

La Russa deve così intervenire per spiegare che l’incontro si terrà mercoledì 25 marzo, quindi dopo il voto sulla riforma della giustizia. La polemica nasce dal fatto che inizialmente si era parlato dell’incontro con i genitori del bosco già per questo mercoledì, quindi prima del referendum. Poi La Russa ha precisato che se ne parla la settimana prossima.

La Russa invita al Senato la famiglia nel bosco, opposizioni all’attacco

La Russa si dice stupido per “l’acrimonia per un’eventuale visita, adesso come in un’altra data, quasi che il presidente del Senato debba chiedere scusa o addirittura il permesso a lor signori per incontrare privatamente chi ritiene”. Il presidente del Senato era finito sotto accusa da parte delle opposizioni.

Il senatore del Pd, Walter Verini, accusa il presidente del Senato di svolgere “il suo ruolo con faziosità e scarso rispetto per le istituzioni”. I senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia, invece, accusano La Russa di compiere una “grave forzatura istituzionale” oltre che “una bruttissima speculazione politica” facendo “propaganda per il Sì al referendum”. Alessandra Maiorino, senatrice dei 5 Stelle, accusa il presidente del Senato di “becera propaganda”.