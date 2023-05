Far West a Napoli, in strada si rischia la vita ogni giorno

Padre, madre e figlia di 10 anni sono stati feriti con diversi colpi di pistola mentre mangiavano in un bar a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

Nelle strade di Napoli si rischia la vita ogni giorno. Nel capoluogo campano ormai è il Far West. In poche ore si sono verificati due gravissimi episodi.

Padre, madre e figlia di 10 anni sono stati feriti con diversi colpi di pistola mentre mangiavano in un bar a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli

Nella tarda serata di ieri, un’intera famiglia – padre, madre e figlia di 10 anni – sono stati feriti mentre mangiavano in un bar di Piazza Cattaneo, a Sant’Anastasia, comune della provincia di Napoli. I tre sono stati colpiti, verosimilmente in modo accidentale, da alcuni colpi (in tutto una decina) sparati da due sconosciuti.

La bambina colpita al volto è stata operata questa notte. Ora è in rianimazione

Il padre, un uomo di 43 anni, è stato ferito alla mano, mentre la madre 35enne all’addome. La bimba è stata invece colpita al volto e trasportata all’ospedale Santobono, dove nella ha subito un delicato intervento chirurgico. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, che si è recato stanotte in ospedale, dopo aver parlato con il direttore sanitario dell’ospedale pediatrico Santobono, ha dichiarato questa mattina che la pallottola che ha colpito la bambina si è fermata nello zigomo. La piccola dovrà essere sottoposta in giornata a un altro intervento, è intubata ed in rianimazione ma i sanitari sono fiduciosi sull’evolversi delle sue condizioni.

Un uomo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella zona orientale della città

Nella zona orientale di Napoli, in corso Arnaldo Lucci, un uomo è stato, invece, ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra. L’uomo ha raccontato alla Polizia di essere stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter che gli avrebbe sparato contro. La vittima dell’agguato è stata trasportata all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Anche in questo caso le indagini in corso.