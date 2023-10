Fedez, come sta e quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Fedez è ricoverato ancora in ospedale e le sue condizioni di salute sono ancora allarmanti. Nelle scorse notti, è stato necessario anche un intervento chirurgico e si trova sotto osservazione all’ospedale Fatebenefratelli.

Fedez, come sta

Fedez è ricoverato dalla scorsa settimana all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il cantante, nella scorsa notte, è tornato in sala operatoria a causa di un nuovo sanguinamento. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, si è dovuto sottoporre nuovamente ad una gastroscopia urgente per tamponare e suturare il sanguinamento di un’altra ulcera. Infatti, il rapper è stato ricoverato, improvvisamente, a causa di due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna. Inoltre, come riferisce Adnkronos Salute, Fedez è stato sottoposto a una endoscopia che ha permesso di bloccare il sanguinamento senza la necessità di una nuova trasfusione: “Dopo il nuovo sanguinamento di domenica, intercettato grazie a una costante attività di monitoraggio a parte del team della Chirurgia d’urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, e bloccato attraverso un’endoscopia senza necessità di trasfusioni, oggi le condizioni del rapper appaiono sotto controllo, pur strettamente e continuamente monitorate”.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del rapper sono state riportate dall’Ansa e non sono totalmente incoraggianti: “in leggero miglioramento ma la situazione resta delicata“. Non manca al suo fianco la moglie Chiara Ferragni che da Parigi si era catapultata velocemente a Milano per raggiungere il cantante in ospedale. Così come i genitori che hanno dichiarato “dobbiamo essere forti per lui”. Mentre Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha scritto sui social: “Ieri avrei dovuto tornare a Parigi per le ultime sfilate della fashion week, ma ho deciso di restare qui a Milano con la mia famiglia”. Fa sicuramente strano come i profili social dell’influencer e del rapper non siano più stati aggiornati.