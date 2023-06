Femminicidio nell’astigiano, uccide la compagna e tenta il suicidio

Ha ucciso la compagna a coltellate e poi ha tentato il suicidio. Un altro femminicidio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 9 giugno a Incisa Scarpaccino, nell’astigiano. La vittima è stata ritrovata dal comando provinciale di Asti nell’appartamento che si trova in via XX Settembre. A pochi giorni dall’omicidio di Giulia Tramontano, si registra ancora una volta un drammatico femminicidio in Italia.

La donna, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nell’appartamento, aveva circa 50 anni. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. All’interno dell’abitazione sono in corso i rilievi del nucleo operativo dei carabinieri di Asti e del magistrato di turno.

Stando a quanto riportato da una prima ricostruzione, l’uomo – anche lui 50enne – avrebbe tentato il suicidio subito dopo aver ucciso la compagna. Il 50enne soffriva di depressione: è stato trasportato in ospedale ad Asti. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno all’ora di pranzo.