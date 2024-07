Fermato con il taser dai Carabinieri, accusa un malore e muore

La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso di un uomo a Colle Isarco, in Alto Adige, morto la scorsa notte, a seguito di un malore, dopo che i carabinieri avevano usato il taser per fermarlo.

Un uomo è morto la scorsa notte a Colle Isarco dopo essere stato immobilizzato dai Carabinieri con l’uso del taser

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di ignoti. L’uomo aveva chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza.

L’uomo pare fosse in stato confusionario dovuto all’uso di alcool e stupefacenti

I carabinieri intervenuti col personale sanitario hanno tentato di entrare nell’appartamento ma l’uomo, in stato confusionario dovuto presumibilmente all’uso di alcool e stupefacenti, si è rifiutato andando in escandescenze. Poi si è lanciato dalla finestra da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Nonostante la violenta caduta l’uomo si è poi rialzato e ha tentato d aggredire i carabinieri che a quel punto hanno usato il taser per fermarlo. Dopo essere stato immobilizzato sono intervenuti i sanitari per poter procedere alle cure.

L’uomo ha accusato un malore pochi minuti dopo essere stato fermato

“Dopo alcuni minuti però”, informano i carabinieri, “il soggetto ha accusato un malore: il medico ha effettuato le manovre di rianimazione ma l’uomo è stato colpito da un arresto cardio circolatorio morendo dopo oltre un’ora. Nel corso della successiva perquisizione nella stanza i carabinieri hanno trovato alcune dosi di stupefacente probabilmente cocaina ed alcoolici vari ritenuti, verosimilmente, la causa del grave stato di agitazione e di confusione dell’uomo”.