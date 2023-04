Festa scudetto del Napoli, l’ordinanza e il piano traffico del sindaco Manfredi: l’Ambasciata Usa lancia l’allarme ai cittadini americani

Festa scudetto del Napoli: tutto pronto in città per i festeggiamenti dello storico scudetto. Occhio all'ordine pubblico.

Festa scudetto del Napoli: la città e i tifosi azzurri si preparano a scendere per le strade e dimostrare tutto il loro tifo per la squadra che raggiunge un risultato storico. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza per l’ordine pubblico e dall’Ambasciata Usa arriva un messaggio per i propri cittadini.

Festa scudetto del Napoli, l’ordinanza e il piano traffico del sindaco Manfredi

“Noi vogliamo evitare che il Calcio Napoli aggiunga caos al caos e dunque prevedo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare all’interno dello stadio Maradona“ le parole del presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli calcio e la città si preparano a festeggiare uno storico scudetto dopo l’era Maradona. Ed ecco che il sindaco Gaetano Manfredi ha predisposto delle misure di ordine pubblico.

“Si è arrivati alla conclusione che auspicavamo – ha detto il sindaco Manfredi illustrando le misure – concentrando nella stessa giornata le due partite di Napoli e Lazio. Una richiesta che abbiamo fatto per garantire il migliore utilizzo delle risorse in campo. Napoli deve dimostrare la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa”. L’ordinanza prevede una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà dalle 12 di domenica 30 aprile e qualora ci sarà la festa durerà fino alle 4 di notte del primo maggio. “Con il parere del Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ndr) mi accingo ad adottare un provvedimento di urgenza con cui determino lo spostamento della partita per necessità pubbliche, saranno giornate particolarmente convulse, mantenere il sabato avrebbe comportato predisporre servizi sia il sabato che la domenica con risorse duplicate, perciò abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure”.

Così il prefetto di Napoli, Claudio Palomba in merito allo slittamento a domenica di Napoli-Salernitana. “La necessità ad esempio di chiudere dei varchi è dovuta al fatto che abbiamo ragionato su una grande zona di pedonalizzazione in cui speriamo di governare anche la mobilità dei tifosi. C’è un piano sanitario e uno di tutela dei monumenti, con i militari di Strade Sicure, i vigili del fuoco affiancati dalle forze dell’ordine. Abbiamo lavorato in modo preventivo sperando che quanto abbiamo messo a punto sia una governance dell’evento che aspettiamo da 33 anni. In piena sintonia con De Laurentiis, che ha partecipato a tutti gli incontri, c`è stata piena condivisione. Domenica mattina, alle ore 12.30, ci sarà Inter-Lazio e a seguire Napoli-Salernitana”.

L’Ambasciata Usa lancia l’allarme ai cittadini americani

In queste ore l’Ambasciata Usa ha lanciato l’allarme in merito ai festeggiamenti ai cittadini americani che si recheranno a Napoli nei prossimi giorni. “Tra fine aprile e inizio maggio – afferma la comunicazione sul sito dell’ambasciata Usa – sono previsti grandi festeggiamenti in tutta la città, quando la Ssc Napoli vincerà matematicamente il campionato di Serie A. È prevista anche una seconda celebrazione formale a conclusione della stagione calcistica, all’inizio di giugno. Le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o chiusure stradali, uso significativo di fuochi d’artificio e consumo di alcol in tutta la città. I grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le probabili chiusure stradali causeranno notevoli ritardi negli spostamenti da e verso il lavoro, le scuole, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. I visitatori/turisti di Napoli e dintorni potrebbero riscontrare un aumento del traffico e le probabili chiusure stradali causeranno ritardi significativi negli spostamenti da, verso e all’interno della città”.

Inoltre, si ricorda “di usare cautela, soprattutto per chi si trova nelle vicinanze o prende parte a un grande raduno che potrebbe potenzialmente diventare indisciplinato o violento” e di “tenere a portata di mano gli effetti personali, lasciando immediatamente qualsiasi area violenta”.