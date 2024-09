Finanziamento auto: come calcolare la rata 

La via più semplice per calcolare il proprio finanziamento auto è senza dubbio il ricorso a un simulatore online.

Se un tempo si accedeva ai prestiti solo in assenza di risorse proprie, oggi l’approccio è cambiato: i prestiti sono infatti diventati uno strumento per mantenere intatto il proprio patrimonio, ammortizzando l’acquisto di un bene nel tempo e riservando le risorse economiche per altri imprevisti.

L’acquisto di un’auto è la principale finalità nel settore dei prestiti finalizzati

L’esempio più eclatante, in tal senso, arriva dal mondo dei prestiti finalizzati, che si differenziano da quelli non finalizzati per il semplice fatto che sono destinati all’acquisto specifico di un bene o servizio.

Ad esempio, l’acquisto di una nuova auto, che richiede una spesa elevata, è una delle principali motivazioni per cui si richiede questo tipo di finanziamento. L’accensione di un prestito finalizzato all’acquisto di un’autovettura consente di ammortizzare l’importo in un arco temporale ben definito, evitando di intaccare i propri risparmi.

Come calcolare la rata di un finanziamento auto

Il primo elemento considerato dalla maggior parte dei risparmiatori è la rata. La rata deve essere sostenibile in base al reddito, agli altri impegni finanziari e alle spese correnti mensili, che variano da famiglia a famiglia.

Per calcolare l’importo della rata, è necessario conoscere l’importo totale del finanziamento, la durata dell’ammortamento e il tasso applicato. Esistono formule matematiche che consentono di poter procedere al calcolo, in autonomia, della rata di un prestito, ma non c’è alcun dubbio come la via più semplice sia quella di calcolare il proprio finanziamento auto mediante un simulatore online.

Documenti necessari per la richiesta di un finanziamento auto

I documenti necessari per richiedere un finanziamento auto sono gli stessi richiesti per un prestito non finalizzato: documento d’identità in corso di validità, codice fiscale/tessera sanitaria e documentazioni reddituali ultime buste paga, CUD/730. È necessario, poi, indicare l’IBAN di un conto corrente intestato al richiedente.

I fattori essenziali per richiedere un prestito personale

Di norma, per richiedere un finanziamento auto è necessario disporre di alcuni requisiti. È indispensabile, ad esempio, essere maggiorenni e residenti sul territorio italiano, oltre a disporre di un reddito certo, preferibilmente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche se le società valutano, caso per caso, anche le richieste dei soggetti assunti a tempo determinato).

