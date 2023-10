Fiorello e “Aspettando VivaRai2”: quando parte, location, cast e spot della nuova edizione

Fiorello anticipa il suo programma con “Aspettando VivaRai2”: è lui stesso a dare la notizia con l’ennesimo spot di lancio della nuova edizione che promette di nuovo un record di ascolti come lo scorso anno.

Fiorello e Aspettando VivaRai2″: quando

Fiorello anticipa l’arrivo del suo programma con “Aspettando VivaRai2” in onda dal prossimo 16 ottobre sempre di mattina ma su RaiPlay ma anche in diretta su Instagram in “un glass di cortesia”. La location sarà in un altro luogo quasi sicuramente: “Da un’altra parte ovviamente, non saremo qua. Avremo un glass di cortesia”, ha spiegato. E probabilmente si tratterà della veranda del bar in zona Vigna Stelluti dove già in queste settimane si è spesso collegato in diretta Instagram con i suoi collaboratori.

La location, cast e spot della nuova edizione

Fiorello torna poi con la nuova stagione di Viva Rai2! con altre puntate mattutine in diretta sempre da Roma. Infatti, dopo le polemiche dei residenti di via Asiago, la nuova location sarà accanto alle Piscine del Foro Italico di Roma. La Rai non poteva rinunciare al programma che aveva fatto record di ascolti in quella fascia oraria della mattina. Le nuove puntate tornano in diretta su Rai 2 da lunedì 6 novembre 2023 alle ore 7 di mattina. Fiorello sarà affiancato Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero del Vecchio e da Piergiorgio Camilli alla regia. Tante sicuramente le novità a partire dallo spazio che sarà maggiore e quindi a un corpo di ballo più corposo.

“Il pubblico sarà tutto qui, su questo marciapiede, e rispetto all’anno scorso ci sarà anche un megaschermo, un videowall da dove si potrà vedere la puntata. Ecco le piscine del Foro Italico, in fondo il bar del tennis. Laggiù ci sono poi i bar che servono i tifosi quando ci sono le partite o i fan dei concerti, noi saremo lì”, ha aggiunto svelando che il bar accanto a Ponte Duca d’Aosta che sarà il luogo delle colazioni all’alba e delle dirette.