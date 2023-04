Twitter, spunte blu tolte al profilo del Papa e ad altre celebrità: Fiorello contro Musk a Viva Rai2

Twitter, spunte blu tolte a diverse celebrità nelle ultime ore. Elon Musk ha iniziato il suo percorso di pulizia dei bollini blu, rendendo a pagamento il servizio. Molti, dunque, improvvisamente si sono ritrovati senza come il Papa e Joe Biden.

Twitter, spunte blu tolte al profilo del Papa e ad altre celebrità

Nelle ultime ore è nata la polemiche delle spunte blu su Twitter tolte a personaggi celebri come quelli del Papa ad esempio, oppure per rimanere in Italia a di Fiorello. Nel panorama internazionale sono state tolte anche a Beyoncé, che sul social conta oltre 15 milioni e mezzo di follower. Altri vip, invece, come Joe Biden hanno ricevuto una spunta grigia, che indica che l’account “è verificato poiché si tratta di un account istituzionale oppure di un account appartenente a un’organizzazione multilaterale”. Non solo perché Elon Musk ha restituito un bollino ad alcuni vip e personaggi pubblici, tra cui LeBron James e Stephen King. Il servizio delle spunte blu è diventato a pagamento, quindi a chi non sborsa non verrà riconosciuto il bollino blu, anche se lo stesso Musk ha dichiarato che alcuni li sta pagando di tasca sua.

Fiorello contro Musk a Viva Rai2

Intanto, in parecchi si sono scagliati contro Musk come Fiorello che sui social ha scritto chiaramente: “Che tu sia maledetto, mi hai spuntato la mi***a”, si legge sul suo canale di Twitter. Lo showman, quindi, in segno di protesta ha aggiunto affianco al proprio nome un’emoticon inconfondibile: il dito medio. Inoltre, Fiorello a Viva Rai2 ha anche coniato l’hashtag “Elon Suca” che ha avuto un discreto successo sui social.