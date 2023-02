La lettera inviata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia che verrà letta durante la serata finale del Festival di Sanremo è finita nel mirino della satira di Fiorello. Era inevitabile. Durante l’ultima puntata di Viva Rai 2, lo showman ha letto la sua personale versione del messaggio scritto dal leader ucraino.

La lettera di Zelensky a Sanremo nel mirino della satira di Fiorello

È arrivata solo ieri la notizia che Zelensky non interverrà al Festival di Sanremo mediante la trasmissione di un videomessaggio ma sarà presente solo in “virtuale” – o anche “spirituale” – dato che il Governo di Kiev ha deciso di inviare alla kermesse un documento scritto. Il messaggio verrà letto da Amadeus durante la finale di sabato 11 febbraio.

L’arzigogolata vicenda che ha accompagnato l’intervento del leader ucraino a Sanremo e che si è conclusa in modo alquanto singolare non poteva non essere oggetto dell’ironia di Fiorello. Nella puntata di Viva Rai2 andata in onda nella mattinata di martedì 7 febbraio, lo showman ha letto in anteprima la lettera di Zelensky, scherzando sul fatto di averla ricevuta di nascosto dal direttore dell’Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta.

Nella versione di Viva Rai2, il leader ucraino promette di liberare gli italiani da Amadeus

“Buonasera popolo italiano. Il mondo in questo momento ha bisogno di pace, ma la pace è la cosa più difficile da conseguire. Io, Volodymyr Zelensky, vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano danno al processo di pace, nonostante i gravi problemi che affliggono il vostro paese”. Così comincia la lettera fake sventolata con sarcasmo da Fiorello a Viva Rai2.

Poi l’affondo ironico ad Amadeus. “Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto ed aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri ormai da quattro anni e non vi fa dormire: Rita Amedeo Sebastiani, ma credo sia conosciuto da voi italiani con il nome di Amadeus. Grazie popolo italiano”, ha concluso lo showman.