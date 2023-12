Fiorello ironizza su Sangiuliano: “Dopo le prese in giro rischiamo?”

Fiorello ha ironizzato sull’attacco del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo l’attacco di quest’ultimo a Radio 1. Ironico e pungente come sempre lo showman siciliano.

Fiorello ironizza su Sangiuliano

Fiorello ha ironizzato sul ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo l’attacco a Radio 1. “Geppi, Lauro, voi non avete idea di chi sia Sangiuliano, ha cazziato perfino i tedeschi! Noi non ci permettiamo di prenderlo in giro, è una persona veramente terribile”, ha detto Fiorello. Sulle note di Rocky, Fiorello si è collegato ironicamente con casa Sangiuliano: “Però c’è da dire che è preparatissimo, mia figlia va a lezione di greco da lui. Pensate che il tutto è cominciato quando Geppy presentò il Premio Strega e lo colse in castagna. Ma, d’altronde, non è che una persona come lui può andare lì e, con tutti gli impegni che ha, leggersi per forza 5 libri! State attenti, comunque, è pericolosissimo”.

L’attacco a Radio 1 del ministro

Il ministro Sangiuliano ha attaccato Radio 1 chiedendo di non essere più preso in giro. Addirittura tramite il suo avvocato è stata inviata una lettera di diffida al noto programma “Un giorno da pecora” riservandosi la possibilità di azioni legali e richieste di risarcimento danni. Tuttavia, la lettera non ha trovato conferme dai diretti interessati.