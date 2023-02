Firenze, scontri tra ragazzi davanti a un liceo. Il sindaco Nardella condanna l’accaduto: “Aggressione squadrista intollerabile”

Firenze, scontri tra ragazzi fuori il liceo Michelangelo. Calci, pugni e spintoni in quella che il sindaco Dario Nardella ha definito “aggressione squadrista”. Infatti, dalle prime ricostruzioni sembra che ad attaccare alcuni studenti del liceo siano stati dei militanti di estrema destra.

Firenze, scontri tra ragazzi davanti a un liceo

Scontri, questa mattina, a Firenze tra ragazzi davanti a un liceo. Alcuni studenti maggiorenni del liceo Michelangelo appartenenti al collettivo Sum, sarebbero stati aggrediti da persone esterne alla scuola, militanti di estrema destra arrivati in gruppo davanti all’istituto. Secondo la questura, che he visionato il video diffuso sui social, si tratta di uno “scontro tra giovani appartenenti a fronti politici opposti”.

“Ho ricevuto gli studenti poco fa, mi hanno riferito che fuori dalla scuola alcuni sono stati aggrediti all’improvviso da alcuni individui – spiega la dirigente – E’ durata pochi minuti e poi sono scappati. Ora stiamo acquisendo le loro dichiarazione, più quelle di una docente che ha assistito, e una volta raccolto un dossier manderò tutto alla questura”. “Il personale d’accoglienza – aggiunge la preside – non ha chiamato le forze dell’ordine perché non hanno ritenuto fosse necessario. Io sono arrivata solo dopo e sto facendo una istruttoria interna per capire meglio cosa è successo. Non ci sono feriti – prosegue – ma è l’atto in sé che è deprecabile. Stiamo parlando di atti violenza davanti a una scuola, è un fatto grave. Perché le cose possono anche degenerare”.

Il sindaco Nardella condanna l’accaduto: “Aggressione squadrista intollerabile”

“Un atto tanto vigliacco quanto grave”, è quanto scrive in una nota il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, che esprime “la mia totale solidarietà, così come a tutto il corpo docente del liceo e alla preside. Adesso mi auguro che le autorità competenti agiscano immediatamente e che gli aggressori vengano prontamente individuati e puniti perché trovo abbastanza incredibile e inaccettabile che episodi del genere possano ancora avvenire”.

Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Firenze. “Un’aggressione squadrista di questa gravità davanti a una scuola è un fatto intollerabile – scrive Dario Nardella sui suoi canali social – . Ho parlato con il Questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. Firenze e la scuola non meritano violenze del genere”.

