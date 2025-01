Fisco, nuove regole per pagare i debiti: ecco come cambiano le rate delle cartelle e delle multe

Pagare i debiti con il Fisco diventa più semplice, con rate fino a sette anni. La novità arriva dalla nuova versione di “Rateizza adesso”, ovvero lo strumento di Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’invio telematico delle richieste di rateizzazione del pagamento delle cartelle e delle multe.

Con questo nuovo sistema, le cartelle a rate saranno pagabili fino a 7 anni, per un totale di 84 rate. Per accedere a questi pagamenti rateizzati è sufficiente una richiesta online.

Quando è possibile chiedere la rateizzazione delle cartelle e per quanti anni

La legge prevede che le nuove regole siano in vigore a partire dal primo gennaio del 2025 e resteranno applicabili fino a tutto il 2026. Con questa novità sarà possibile procedere con una semplice richiesta del contribuente per i debiti fino a 120mila euro.

Normalmente la rateizzazione è di 7 anni, per un totale di 84 rate. Ma in alcuni casi, se vengono rispettati alcuni documenti che vanno documentati, la rateizzazione può raggiungere i 10 anni. In particolare parliamo dei casi di importi superiori a 120mila euro o fino a 120mila euro in caso di richiesta di dilazione per un numero maggiore di rate. Inoltre, è già online il simulatore che permette di verificare se si possiedono i requisiti richiesti e di valutare il numero e l’importo delle rate.

Il massimo delle rate mensili è attualmente fissato a quota 84 (contro le precedenti 72), con un progressivo innalzamento: prima a 96 rate per gli anni 2027-2028, poi a 108 a partire dal primo gennaio del 2029. Salvo le eccezioni già menzionate che permettono di rateizzare maggiormente il proprio debito.

Come accedere alla rateizzazione dei debiti con il Fisco

La richiesta si può presentare in autonomia attraverso il servizio Rateizza adesso, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” nella proprio area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, o attraverso l’app Equiclick. Per accedere sono necessarie le credenziali Spid, Cie e Cns.

Con questo servizio è possibile visualizzare i documenti rateizzabili, gli importi, poi selezionare gli atti da rateizzare e scegliere il numero di rate. A quel punto si invia la richiesta e si riceve subito l’esito, con l’eventuale accoglimento comunicato via mail, insieme al piano e ai moduli di pagamento.