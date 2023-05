Fontana promuove il condannato Formigoni

Per il governatore Fontana Formigoni "è stato un ottimo presidente di Regione". E gli spiana la strada per un seggio al Parlamento Ue.

“Roberto Formigoni è stato un ottimo presidente della Regione per cui è stato sicuramente un politico di vaglia. Credo sarebbe un arricchimento per tutti”. È quanto ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione della stagione e del 30esimo anniversario dell’Orchestra Sinfonica di Milano, in merito all’ipotesi di una possibile candidatura dell’ex governatore lombardo Roberto Formigoni alle elezioni europee previste del 2024 con Fratelli d’Italia.

“Mai parlato di una mia candidatura alle Europee con i vertici di FdI. È vero invece che molti amici di vecchia data e di recentissima conoscenza hanno cominciato un pressing fortissimo nei miei confronti per una mia candidatura. ‘Devi candidarti, c’è bisogno della tua esperienza, il centrodestra ha bisogno di una figura come la tua’” ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, Roberto Formigoni.

“È chiaro che questa insistenza mi dà da pensare – ha aggiunto l’ex governatore lombardo -. Sarebbe da irresponsabili non farlo, ma oggi il mio orientamento è per il no. D’altra parte per le Europee c’è ancora tempo, sono a maggio dell’anno prossimo. Continuerò a riflettere”.

Dopo la condanna per corruzione Formigoni resterà, fino a marzo dell’anno prossimo, in affidamento ai Servizi sociali. Ci sarebbero i tempi per un ripensamento? “Come ho fatto in questi 4 anni mi atterrò a ogni singola regola della magistratura. “La pena in sé finisce nella primavera del 2024, però c’è lo sconto per buona condotta” ha detto Formigoni rispondendo a una domanda del Corriere.

“Non sto pensando a un determinato partito – ha detto l’ex governatore della Lomabrdia – perché non sto pensando affatto a una mia candidatura. Ora posso dire che ho una grande stima per Giorgia Meloni. Non posso dimenticare che ho militato per 15 anni in Fi anche se ho subito dei torti, ma non ho nessuna animosità. Se optassi per il sì ci sarebbe anche la possibilità di candidarsi con Fi”.