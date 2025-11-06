Forza Italia lancia Formigoni alla presidenza della Lombardia. M5s: “Un insulto a tutti i lombardi”

Roberto Formigoni candidato presidente della Lombardia. La proposta shock è arrivata ieri dal coordinatore lombardo di Forza Italia, il deputato Alessandro Sorte, a margine di un evento organizzato dal partito a Milano. “Vedo che c’è anche un braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e la Lega per la presidenza della Regione Lombardia. Tutti i nomi sono assolutamente legittimi e tutti i partiti hanno le loro proposte. Se non dovessero trovare loro una sintesi, possiamo sempre richiedere a Roberto Formigoni di scendere in campo tra due anni e mezzo…”.

“Formigoni ha battuto quattro volte il centrosinistra”

“Sono convinto che non sarebbe il candidato di Forza Italia”, ha aggiunto Sorte, “ma sarebbe un ottimo candidato del centrodestra. Ha vinto quattro volte su quattro contro il centrosinistra, perché no, ci può essere anche una quinta”. “Credo che tutti i lombardi concordino nel fatto che è stato un grande governatore – ha concluso – e quindi penso che possa essere una persona che possa portare un equilibrio e trovare una condivisione da parte di tutti”.

Di Marco: “Un insulto a tutti i lombardi”

“Tornare a proporre il nome di Formigoni, come candidato alla Presidenza di Regione Lombardia, è un’offesa ai lombardi che lavorano”, la risposta del capogruppo M5s al Pirellone, Nicola Di Marco, “È la conferma di quanto il centrodestra abbia perso la bussola in Lombardia”.

Per di Marco “la storia di Formigoni parla chiaro e da sola basta a qualificare la dimensione di questa proposta. L’ennesima sparata, dopo due giorni di sparate da parte dei vertici del centrodestra lombardo, finiti completamente in tilt, a causa del voto di sfiducia alla sottosegretaria Picchi (FdI). È bastato davvero poco per vedere sgretolarsi gli equilibri interni alla maggioranza, ma questo non è motivo sufficiente per insultare l’operosità dei cittadini lombardi, che, mentre loro litigano, sono costretti a confrontarsi con nuove tasse, con la privatizzazione della sanità e con salari che perdono potere d’acquisto. Più che politica sembra una gara a chi la spara più grossa”, ha concluso.