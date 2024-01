Forza Nuova, il condannato Fiore lancia le liste Ue

“Sabato 20 gennaio (domani, ndr) alle ore 15 è in programma la conferenza stampa di presentazione alle elezioni europee di Forza nuova con la presenza di Roberto Fiore, fresco di condanna a 8 anni e sei mesi per aver assaltato la sede nazionale della Cgil il 9 ottobre 2021. Chiamiamo a raccolta tutte le forze democratiche e antifasciste per denunciare questo evento chiedendo alla Questura che non sia autorizzato”. Così, in un comunicato, Memoria Antifascista, I Sentinelli di Milano, Sinistra Italiana Milano, Partito della Rifondazione Comunista Milano, Gruppo consiliare Patto Civico.

Domani i nomi dei candidati alle europee con il leader di Forza Nuova Roberto Fiore che deve scontare oltre 8 anni per l’assalto alla Cgil

“A ospitare la conferenza stampa è il locale Barrio Alto in via Serio 14, a pochi metri di distanza dalla sede della federazione di Milano di Rifondazione Comunista e di alcune sezioni ANPI. Riteniamo inaccettabile, anche alla luce dei precedenti di Roberto Fiore”, si legge, “che sia consentito un evento pubblico di questo tipo nella città di Milano e ricordiamo il pronunciamento della Quinta Sezione della Cassazione secondo la quale è corretta “l’attribuzione agli appartenenti a quella stessa associazione di espressioni quali nazifascisti e neonazisti sul riflesso che, alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo”. Partiti e movimenti invitano inoltre “a contattare il locale Barrio Alto per chiedere di non ospitare questo evento”.