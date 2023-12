Assalto Cgil, condannati a oltre 8 anni Fiore e Castellino

Sono arrivate le condanne di primo grado per l'assalto alla sede della Cgil di Roma durante la manifestazione No-Vax e No-Green Pass del 9 ottobre 2021.

Per l’assalto alla sede della Cgil di Roma, nel corso di una manifestazione No-Vax e No-Green Pass del 9 ottobre 2021, il Tribunale di Roma ha condannato il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore (nella foto), il suo ex braccio destro e portavoce di “Italia Libera”, Giuliano Castellino, e l’ex estremista di destra Luigi Aronica.

Nei confronti di Fiore sono stati comminati 8 anni e sei mesi, Castellino ha avuto 8 anni e 7 mesi e Aronica ha preso 8 anni e sei mesi. Castellino, Fiore e Aronica rispondevano di devastazione aggravata in concorso e istigazione a delinquere.

Condannati anche Castellini, Testa, Franceschi e Lubrano

Sono stati riconosciuti colpevoli e condannati a 8 anni e 2 mesi anche Luca Castellini, leader veronese di Forza Nuova; la no green pass Pamela Testa, oggi militante di “Italia Libera”; Lorenzo Franceschi; Salvatore Lubrano, militante di Forza Nuova.

Grida e saluti romani dopo la lettura della sentenza

“Mo famo la guerra” hanno gridato da alcune persone dopo la sentenza per l’assalto alla Cgil che ha visto la condanna dei leader di Forza Nuova Fiore e Castellino. La sentenza di primo grado è stata accolta da un applauso di scherno e alcuni presenti hanno alzato il braccio facendo il saluto romano, altri con il pugno chiuso e scandendo slogan o parole come “vergogna” in direzione dei giudici. I momenti di tensione sono proseguiti anche fuori dall’aula.