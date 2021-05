Francesca Donato: il video della leghista che spiega la scienza alla scienziata

Francesca Donato aveva spiegato la scorsa settimana a DiMartedì che Covid-19 si cura con le vitamine. Ieri ha dato spettacolo scontrandosi con la professoressa Stefania Salmaso, epidemiologa. “Non mi faccio trattare da studentessa”, ha esordito.

Francesca Donato: il video della leghista che spiega la scienza all’epidemiologa

La Donato critica la Salmaso che rivolgendosi a Floris ironizza: “La prossima volta mi presenterò con la bibliografia”. Ma la Donato non gliela lascia passare liscia: “Non sono una studentessa, mi perdoni, sono un politico che studia prima di parlare. Non accetto di essere trattata come una scolaretta”. “Ma è lei che ha trattato la professoressa Salmaso come una scolaretta – interviene Floris -, ma siamo tra persone che non si offendono”.

“Ci sono studi che dimostrano che l’immunità da guarigione è sterilizzante e molto duratura, dovremmo gioirne tutti”, ribatte la Donato. “Queste affermazioni sono parzialmente vere e ancora da verificare dal punto di vista scientifico, purtroppo non ci si può basare su questi studi per prendere decisioni solide” riguardo, per esempio, all’abolizione del coprifuoco, replica la professoressa Salmaso.

La settimana scorsa Francesca Donato, europarlamentare della Lega, aveva detto a DiMartedì che ci sono studi che dimostrano l’efficacia delle vitamine e degli integratori nella cura di Covid-19. A smentirla ci ha pensato il professor Matteo Bassetti: “Il Covid non si cura con le vitamine, non c’è alcuna evidenza scientifica”.

Secondo Donato bisogna, oltre che vaccinare, curare i sintomatici: “Ma aspettiamo che il ministero autorizzi i protocolli. Sono stati pubblicati studi su vitamine che sono antinfiammatori naturali”. Qui Floris la interrompe: “La vitamina C, lo zinco…”. “Le vitamine non curano un malato grave di Covid”, la interrompe Barbara Gallavotti. Poi arriva Bassetti: “La letteratura scientifica non dice che Covid si cura con le vitamine. Gli studi non sono randomizzati, non c’è evidenza di nulla”.