Francesco Oppini: età, altezza, fidanzata, Alba Parietti, Franco Oppini e rapporto con Tommaso Zorzi al GF Vip

Chi è Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini divenuto noto per aver partecipato al GF Vip con Tommaso Zorzi?

Francesco Oppini: età, altezza e genitori Alba Parietti e Franco Oppini

Francesco Oppini è nato il 6 aprile 1982 a Torino, ha 40 anni ed è alto 185 centimetri. Figlio della showgirl Alba Parietti e del cabarettista Franco Oppini, da bambino ha sofferto molto a causa dei frequenti litigi tra i genitori che hanno portato poi la coppia a separarsi. Negli anni, poi, è stato vessato dai suoi compagni di classe che gli facevano spesso vedere le copertine dei giornali di gossip che ritraevano la madre in compagnia dei suoi nuovi fidanzati.

Il debutto di Oppini nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2004 quando, ancora molto giovane, ha preso parte al reality show La Fattoria. Successivamente, dopo aver lavorato a lungo nel settore delle concessionarie d’auto, si è affermato come personaggio televisivo e opinionista sportivo, partecipando a trasmissioni sportive come Tiki Taka e 7gold.

Nel 2020, è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Rapporto con Tommaso Zorzi al GF Vip

Nel corso della sua esperienza al GF Vip, Francesco Oppini ha sviluppato un forte legame di amicizia con Tommaso Zorzi, influencer e conduttore milanese che si è aggiudicato la vittoria della quinta edizione del reality.

Il rapporto tra i due, tuttavia, ha subito una brusca battuta d’arresto in seguito a uno scherzo finito male. L’influencer, infatti, aveva finto di essersi innamorato dell’amico che aveva reagito malissimo. Dopo l’annuncio del prolungamento dello show, Oppini ha poi deciso di lasciare il programma. In assenza del compagno di avventure, Zorzi ha rivelato a Cristiano Malgioglio di essersi realmente innamorato dell’amico.

Per molto tempo, il rapporto tra Zorzi e Oppini è apparso estremamente teso ma pare che, infine, i due si siano riavvicinati, trovando un nuovo equilibrio da un punto di vista amicale.

Chi è la fidanzata di Francesco Oppini?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini, una ragazza originaria di Bergamo che è totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Non si hanno ulteriori informazioni sulla fidanzata dell’ex gieffino in quanto sembra essere una persona particolarmente riservata che non ama attirare su di sé l’attenzione dei media.