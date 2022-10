Francesco Valdiserri, un testimone racconta la dinamica dell’incidente: “Andava molto veloce e ha travolto il ragazzo”

Francesco Valdiserri è il giovane ragazzo travolto ed ucciso da un auto mentre era su un marciapiede di Roma. Nelle ultime ore ha parlato il testimone che era il passeggero dell’auto che ha investito Francesco.

Francesco Valdiserri, un testimone racconta la dinamica dell’incidente

Francesco Valdiserri è il giovane ragazzo travolto ed ucciso sul marciapiede a Roma mercoledì 19 ottobre. Nelle ultime ore, è stata raccolta la testimonianza di Datan Pensa, 21 anni, che era il passeggero della Suzuki Swift con alla guida Chiara Silvestri. Secondo le prime ricostruzioni la velocità era elevata, “oltre i 70 chilometri orari” (secondo le prime indiscrezioni riportate da Repubblica). La ragazza è stata fermata perché le è stato trovato un tasso alcolemico superiore al consentito (1, 57) e a un precedente del 2020, anno in cui, da neopatentata, era stata sottoposta a una sospensione della patente per un periodo di 6 mesi.

La dichiarazione sulla ragazza: “Andava molto veloce e ha travolto il ragazzo”

Datan, dopo essere stato sentito dai magistrati come persona informata sui fatti, ricostruisce al telefono quanto accaduto, scrive il “Messaggero”. “Sono ancora molto provato. Mi sono reso conto di non poter fare niente purtroppo – ricorda -. Chiara non si è distratta, è stato un problema di guida, io non ho visto il contachilometri. Ho capito all’ultimo quanto stava per accadere e poi ho aperto lo sportello”. Il testimone, secondo quanto riporta Repubblica , avrebbe detto ai magistrati che “Chiara non stava usando il cellulare”.

