Francia, Germania e Regno Unito: “L’Iran non attacchi Israele”

Francia, Germania e Regno Unito hanno lanciato oggi un appello congiunto per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, chiedendo all’Iran di “astenersi da attacchi che potrebbero inasprire ulteriormente le tensioni regionali e mettere a rischio l’opportunità di arrivare a un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”.

Nella nota congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Keir Starmer hanno dichiarato: “Non risparmieremo alcuno sforzo per allentare le tensioni e trovare una via verso la stabilità. I combattimenti devono finire ora e tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas devono essere rilasciati. La popolazione di Gaza ha bisogno che gli aiuti vengano consegnati e distribuiti in fretta e senza restrizioni”.

Macron, Scholz e Starmer “profondamente preoccupati” per l’inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente

I tre leader europei si sono quindi detti “profondamente preoccupati per l’inasprirsi delle tensioni nella regione”, per cui “invitiamo l’Iran e i suoi alleati ad astenersi da attacchi che potrebbero ulteriormente aumentare le tensioni regionali e mettere a repentaglio l’opportunità di arrivare a un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”.

Nella nota si sottolinea che in caso contrario Iran e alleati “si assumeranno la responsabilità delle azioni che mettono a repentaglio questa opportunità di pace e stabilità”.

