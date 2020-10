Francia in lockdown nazionale da giovedì per un mese. Oltre 33mila contagi e 523 morti nelle ultime 24 ore

La Francia tornerà in lockdown nazionale da giovedì e per un mese. Sarebbero queste, secondo indiscrezioni dei media, le nuove restrizioni che annuncerà domani il presidente francese Emmanuel Macron. L’idea, secondo quanto ha riferito in serata di Bfm-Tv, “è di evitare che i francesi partano per il prossimo weekend prima del nuovo confinamento. Sarà accordata una tolleranza per il rientro dalle vacanze”. Le scuole materne ed elementari dovrebbero però rimanere aperte, ma le superiori e le università dovranno fermarsi. La decisione sarà ratificata domani quando è in programma una riunione del Consiglio di difesa e poi del Consiglio dei ministri. Oggi in Francia si sono registrati 33.417 nuovi casi di Coronavirus e 523 morti.